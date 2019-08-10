Hyundai представил обновленный кроссовер Tucson

Компания Hyundai обновила свой кроссовер Tucson. Новинка 2020 модельного года получила расширенный список опций и новые оттенки кузова.

В моторной линейке автомобиля появится новый 2,4-литровый агрегат, выдающий 181 лошадиную силу. Он придет на смену 1,6-литровому 175-сильному двигателю. Связку агрегату составит та же 6-диапазонная автоматическая коробка передач.

Кроме того, рестайлинговый Tucson по-прежнему будут продавать с уже известным 2-литровым 4-цилиндровым двигателем на 161 лошадиную силу, а также 2,4-литровым мотором.

Среди доработок, которые новый Tucson получил в ходе обновления, значатся: обновление цветовой палитры, посвежевший интерьер, а также расширенный список опций, в который вошли: система предотвращения столкновений, удержания в полосе движения, автоматическое включение дальнего света, датчики дождя и многое другое.