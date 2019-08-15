Хэтчбек Hyundai Santro по цене Lada Granta стал глобальной моделью

Компания Hyundai приступила к поставкам своей самой доступной в линейке модели – хэтчбека Santro – на латиноамериканский авторынок. Автомобиль, собираемый в Индии, получил другое название, а также получил расширенную моторную линейку.

Напомним, что сборка Hyundai Santro в Индии стартовала еще в 2018 году. Автомобиль был спроектирован специально для этого рынка, но в итоге стал глобальной моделью. На экспорт ситикар отправится под другим именем: Atos.

Для Южной Америки автомобиль будет иметь абсолютно такие же габариты, как у индийского Santro. Длина составит 3610 мм, ширина – 1645 мм, а высота – 1560 мм. Размер колесной базы равен 2400 мм. В базовой комплектации латиноамериканский Atos будет иметь весьма скромное оснащение, но получит сразу две подушки безопасности.

Приводить в движение экспортный Hyundai Atos будет двигатель, недоступный для Santro. Это 1-литровый бензиновый агрегат Kappa, выдающий 66 лошадиных сил мощности. Кроме него покупателям в Латинской Америке предложат версию Atos с 1,1-литровым 4-цилиндровым двигателем на 68 «сил», работающей в связке с «роботом» и 5-ступенчатой МКПП. Аналогичным мотором и трансмиссиями в Индии комплектуется его собрат Santro.

Стоимость хэтчбека Hyundai Santro в Индии стартует с отметки в 419 тысяч рупий или 387 тысяч рублей по актуальному курсу, что примерно сопоставимо со стартовой ценой российской Lada Granta (от 382 тысяч 410 рублей).

Информации о том, сколько этот автомобиль, но под названием Atos, будет стоить на рынке Латинской Америки, пока нет.