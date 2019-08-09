Aurus впервые стал участником ДТП

В центре Астрахани произошла авария, которая привлекла внимание всей страны. Дело в том, что в ней фигурировал люксовый автомобиль отечественного бренда Aurus. Более того, респектабельный седан не поделил дорогу с маршруткой.

Несмотря на то, что сама авария приравнена к ряду мелких, она всё равно стала резонансной, так как произошла с участием знаменитых машин. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что это рано или поздно должно было случиться, ведь нет ни одной торговой марки в мире, чьи авто никогда не попадали в ДТП.

Представители профильного ведомства отметили, что авария произошла из-за того, что маршрутное такси некорректно отъезжало от остановки. Опрометчивый манёвр стоил шикарной четырёхдверки одного зеркала.

Примечательно, что сразу после аварии автомобиль накрыли полотном с ковровым принтом. При этом, машина на дороге стояла продолжительное время. Эксперты полагают, что скорее всего Aurus просто проходил очередные тестирования на дорогах. Ведь согласно официальным данным, никакие высокопоставленные лица, которые могли бы ездить на этой модели, не посещали Астрахань.