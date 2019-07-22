За повторное отсутствие ОСАГО могут лишить прав

Данный законопроект был поставлен на рассмотрение членами Государственной Думы.

Несмотря на то, что саму систему автомобильного страхования постоянно реформируют и пытаются сделать её более удобной и доступной, многие автомобилисты до сих пор пренебрегают необходимостью оформить полис. Дело в том, что электронная система отслеживания с помощью дорожных камер так и не заработала, поэтому определить наличие ОСАГО у автомобилиста достаточно сложно. Только в случае, если его остановит инспектор ГИБДД, можно узнать, нарушил ли водитель закон.

На основании этого чиновники предложили сделать действительно жесткими меры пресечения в случае, если водитель будет повторно пойман на отсутствии ОСАГО. В частности, некоторые полагают, что за такое правонарушение можно смело лишать прав на срок от 4 до 6 месяцев либо же штрафовать на 5 тысяч рублей. Независимые эксперты полагают, что если инициатива найдёт поддержки, то россияне действительно станут ответственнее относиться к автогражданке.