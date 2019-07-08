Внедорожник УАЗ «Патриот» получит «новый» двигатель

Компания «УАЗ» готовится к расширению линейки двигателей своего популярного внедорожника «Патриот». Правда речь идет не об абсолютно новом моторе, а доработанной версии бензинового агрегата ЗМЗ-409, который получил новую систему охлаждения.

Представители Заволжского моторного завода отмечают, что его инженерам при модернизации двигателя потребовалось освоить около 30 оригинальных деталей, таких, как блок и головка цилиндров, усилитель картера, коленвал и многое другое, что формально позволяет говорить, что специалисты создали новый агрегат.

По последним данным, на завод «УАЗ» в Ульяновске уже поступила первая опытно-промышленная партия, состоящая из 25 модернизированных моторов.

Причина, по которой двигателю ЗАЗ-409 понадобилась новая система охлаждения, связана с тем, что в паре с ним будет работать автоматическая трансмиссия. Кроме того, переделка мотора должна позволить заметно улучшить скорость нагрева двигателя, и, соответственно, салона автомобиля зимой.