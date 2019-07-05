В Сети показали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей

В Сети появился видеообзор уникального внедорожника УАЗ «Ермак». Видео с данной моделью было опубликовано на Youtube-канале «ПриветТачка».

В тюнинге машины принимали участие специалисты «Ермак Nordost», а также профессионалы канала «Большое колесо». В качестве основы для УАЗ «Ермак» был взял внедорожник УАЗ «Хантер».

В список модернизированных элементов внедорожника вошли: новая подвеска с максимально увеличенным клиренсом, дополнительное освещение, 170-сантиметровые колеса, камера заднего вида, переработанный интерьер и многое другое. С учетом всех проведенных работ масса машины выросла до 2,8 тонны.

Ожидается, что в обозримом будущем внедорожник УАЗ «Ермак» будут выпускать серийно. Предварительная стоимость такого автомобиля составит около 2 миллионов 800 тысяч рублей.