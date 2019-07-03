В Россию из Китая привезут кроссовер Changan CS35 Plus

Компания Changan получила сертификат одобрения типа транспортного средства для кроссовера CS35 с приставкой Plus, который получил слегка увеличенные размеры. Поставлять новинку на российский авторынок будут напрямую из Китая.

За счет увеличенных габаритов теперь CS35 Plus сможет успешно конкурировать с более успешными моделями Hyundai Creta и Renault Kaptur.

Согласно информации, опубликованной в документе, новый Changan CS35 Plus будет комплектоваться в России 1,6-литровым мотором с прямым впрыском, мощность которого составит 117 лошадиных сил. Связку ему составит 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат» фирмы Aisin. Кроссовер получит исключительно задний привод.

Продавать новинку будут в двух версиях. Цены на автомобиль объявят ближе к началу продаж.