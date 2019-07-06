В России подорожали автомобили Datsun

Компания Datsun увеличила цены на свои модели, продающиеся на российском авторынке. Так, по информации портала «Цена Авто», седан on-DO, являющийся на сегодняшний день самой доступной иномаркой в стране по результатам анализа Daily-Motor.Ru, прибавил в июле во всех комплектациях 5 тысяч рублей, что соответствует росту на 0,7 – 1% от предыдущей цены.

Отныне стоимость 4-дверки в базовой версии Acess составляет 485 тысяч рублей, а за «топовое» исполнение седана просят 662 тысячи рублей.

Хэтчбек mi-DO подорожал также на 5 тысяч рублей. Теперь его базовая комплектация предлагается российским покупателям по цене от 550 тысяч рублей, а за максимально укомплектованную версию просят от 689 тысяч рублей.

Напомним, что в предыдущий раз автомобили «Датсун» дорожали в России в январе 2019 года, когда все комплектации моделей on-DO и mi-DO выросли в цене на сумму от 9 до 16 тысяч рублей.