В РФ появится система, определяющая неэкологичный транспорт

Власти страны сообщили, что планируют использовать нейросеть или же искусственный интеллект для того, чтобы определять автомобили, которые не соответствуют действующим экологическим нормам.

Чиновники рассказали о том, что планируют уже через два года запустить специальную систему, которая позволит распознавать ТС, не соответствующие экологическим нормам. Более того, таким способом можно будет даже определять точное местонахождение такого транспорта. Для этого будет использоваться информация, фиксируемая с помощью фото- и видео-комплексов, расположенных на дорогах страны.

Пока что непонятно, в какую именно сумму выльются бюджету эти планы. По меньшей мере, речь идёт про 1 миллиард 400 миллионов рублей. Напомним, что актуальность этой системы трудно переоценить, ведь недавно все местные власти страны получили возможность устанавливать собственные требования к транспортным средствам, которые передвигаются по городам.