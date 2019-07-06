В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7. Главной «фишкой» этой модели является тот факт, что она разработана на архитектуре японского седана Toyota Crown предыдущего поколения. Первые товарные автомобили доберутся до дилеров в «Поднебесной» 12 июля.

На китайском авторынке новый Hongqi HS7 будет конкурировать с роскошными кроссоверами Mercedes-Benz GLE и BMW X5. Длина вседорожника составит: 5095 мм, ширина – 1989 мм, высота – 1778 мм. Колесная база будет равна 2970 мм.

Под капот Hongqi HS7 установят 3-литровый агрегат V6, выдающий 338 лошадиных сил мощности при 445 Нм момента. Связку ему составляет 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия фирмы Aisin и система полного привода.

Стоимость роскошного внедорожника в КНР составит от 269 тысяч 900 юаней или 2 миллиона 400 тысяч рублей по актуальному курсу.