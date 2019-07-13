В Москве состоялась премьера новой Mazda3

В Москве, в одном из залов Loft Hall на Ленинской Слободе, состоялась российская премьера нового поколения Mazda3. Продавать в нашей стране данную модель будут как в кузове хэтчбек, так и седан. Первым на рынок выйдет хэтчбек-модификация, которая и была показана в столице на специальном мероприятии.

Новая «тройка» от «Мазды» построена на архитектуре SkyActiv-Vehicle. Для российских покупателей новинку предложат в пяти комплектациях и двумя вариантами моторов из линейки SkyActiv-G. Рабочий объем первого составит 1,5-литра при мощности в 120 лошадиных сил, а второго – 150 лошадиных сил (2-литра). Позже в продажу поступит версия с новым 2-литровым агрегатом SkyActiv-X.

Новое поколение Mazda3 получило систему G-Vectoring Control Plus, которая имеет расширенный функционал по сравнению со стандартной GVC.

В арсенал российской «Мазды3» вошли ранее недоступные системы, такие как: адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go. Дополнительно для новинки предложены: система мониторинга усталости водителя, система удержания автомобиля в пределах полосы движения, система предотвращения столкновений и многие другие полезные функции. В интерьере автомобиля появился 8,8-дюймовый дисплей мультимедийной системы и новое рулевое колесо.

Цена базовой комплектации Mazda3 в РФ составит от 1 миллиона 490 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию новинки будут просить 1 миллион 687 тысяч рублей.