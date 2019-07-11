Уникальная «Лада Сахара» – автомобиль для поездок на дачу

Уникальный автомобиль «Лада Сахара», выпущенный лишь в двух экземплярах, фактически был разработан из остатков прототипа внедорожника 4×4. После создания макета «Нивы» от него осталось множество кузовных деталей, чем решили воспользоваться два работника «ВАЗа», создав автомобиль, который стал бы отличным решением для поездок на дачу. Одним из авторов «Сахары» был конструктор Михаил Трусов.

Машина отличается от обычной «Нивы» приподнятой крышей задней части кузова, что позволяет перевозить габаритные грузы.

В качестве базы для «Лада Сахара» выступило удлиненное на 300 мм шасси «Нивы». В задней части кузова установлен третий ряд сидений, а крыша является съемной. Убрав ее и сложив сиденья «Сахара» превращалась в пикап.

Примечательно, но собрали прототип этой машины не на заводе, а в подвале магазина «1000 мелочей» в Тольятти в рамках вазовского НТЦ.

Авторы проекта предприняли попытки вывести первую партию «Лада Сахара» в серию, обратившись в «Лада-банк», который в итоге приобрел первые два прототипа этой модели, оформив его как служебный транспорт. Еще четыре таких машины зарегистрировали как самодельные аппараты без упоминания названия «Сахара».

Спустя некоторое время инженеры «ВАЗа» использовали наработки своих коллег при проектировании модели ВАЗ-21218.