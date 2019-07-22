УАЗ «Патриот» получит 2,2-литровый дизельный мотор от Ford

Компания «УАЗ» начнет комплектовать свой внедорожник «Патриот» дизельным двигателем, который устанавливается на модель Ford Transit. Об этом сообщает бельгийский офис российской марки на своей официальной странице в социальной сети Facebook – «UAZ Belgium».

Установка в «Патриот» дизеля от Ford станет возможна в рамках партнерства с Ford Sollers. В качестве данного агрегата выступит 2,2-литровый мотор Duratorq, который в модели «Транзит» имеет несколько вариантов отдачи: 100, 125 и 136 лошадиных сил. Связку ему составляет 6-ступенчатая МКПП, а также передний или полный привод.

Информации о том, будет ли УАЗ «Патриот» с дизельным агрегатом продаваться в России или же он предназначен исключительно для экспортных рынков, пока нет.