Toyota объявила дату дебюта нового компактного кроссовера

Компания Toyota определилась с датой презентации своего нового субкомпактного кроссовера, который заменит в модельном ряду марки модель Rush. Дебют автомобиля состоится в ноябре 2019 года. Не исключено, что новинку в будущем привезут и в Россию.

Новая модель Toyota в сегменте SUV будет спроектирована на архитектуре прототипа Daihatsu DN Trec, показанного еще в 2017 году.

Длина автомобиля составит 3980 мм, что позволит ему конкурировать с потенциальным бестселлером Hyundai Venue, который не так давно поступил в продажу в Индии и Южной Корее.

В качестве платформы для новинки выступит глобальная «тойотовская» тележка TNGA, которая подразумевает как наличие переднего привода, так и полного. О моторной линейке кроссовера пока ничего неизвестно, но не исключено, что одним из двигателей станет 1-литровый бензиновый турбированный агрегат.