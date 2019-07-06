Харизматичный ведущий автомобильного шоу «Гранд Тур», а до этого популярнейшего «Топ Гир» – Джереми Кларксон» – как известно имеет весьма хороший вкус на автомобили. Поэтому неудивительно, что в его гараже имеется немало выдающихся экземпляров, в которые он влюбился во время их тестов и затем приобрел. Британец редко рассказывает о них, но порой его посты в социальных сетях выдают информацию о некоторых его бывших и нынешних машинах.

Наши коллеги с портала «За рулем» проанализировали странички Кларксона в социальных сетях, выяснив, какими автомобилями журналист владел или владеет до сих пор.

Alfa Romeo GTV6

Таких автомобилей в гараже Клакрсона сразу две. Одну он приобрел сразу после съемок одного из выпусков третьего сезона «Гранд Тур» в Шотландии, о чем он намекнул в конце серии.

Aston Martin Virage

По мнению Джереми эта модель является идеальным представителем марки Aston Martin, в то время как DB9 и Vantage такими не являются.

BMW M3 CSL

В гараже британца нашлось место и для «баварца». Эту M3 Кларксон описал как «истинное воплощение «БМВ»».

Ferrari F355

Кто не мечтает о Ferrari? «Джезза» не исключение, поэтому приобрел его сразу после его тестов. Правда машина нередко создает ему проблемы с полицией, которая часто останавливает Кларксона из-за его яркой внешности его спорткара, и, возможно, превышения скорости.

Ford Escort RS Cowsorth

В начале 90-х этот автомобиль был мечтой тысяч детей. Машина обладала идеальным сочетанием мощности, агрессивности и полноприводности, а вишенкой на «торте» был тот факт, что она «заряженный хэтчбек».

В ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона также вошли такие авто, как: Ford GT, McLaren 675LT, Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series, Volkswagen Golf GTI и Volvo XC90.