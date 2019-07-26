Suzuki рассказала о новом внедорожнике Jimny для России

Компания Suzuki раскрыла новые подробности относительно второго поколения своего знаменитого рамного компактного внедорожника Jimny, который выйдет в продажу в России 1 августа. Отечественный офис японцев опубликовал информацию об оснащении базового «Джимни» для РФ.

Согласно информации, полученной от PR-отдела Suzuki, новый Jimny получит в список стандартного оборудования: систему ABS и систему стабилизации, помощника при старте на подъеме и спуске, систему контроля давления в покрышках, помощника при экстренном торможении, а также систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Продавать в России новое поколение Suzuki Jimny будут с 1,5-литровым атмосферным двигателем, выдающим 102 лошадиные силы, работающим в связке с системой полного привода и «понижайкой». Трансмиссия – 5-ступенчатая МКПП или 4-диапазонный гидротрансформатор (АКПП).

От своего предшественника новый Jimny унаследовал шасси с прочной лонжеронной рамой и неразрезными мостами. При этом сама рама получила усиление за счет крестообразной распорки под ногами водителя и переднего пассажира. Ширина мостов была увеличена на 40 мм.

Информации о стоимости нового поколения Suzuki Jimny для России пока нет. В Японии за внедорожник просят от 1 миллиона 500 тысяч иен, что эквивалентно сумме в 830 тысяч рублей по актуальному курсу.