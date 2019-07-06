Стало известно, есть ли спрос в России на «заряженные» Hyundai N

Пресс-служба компании Hyundai поделилась статистикой продаж по своему новому суббренду «N» в России.

Согласно информации, опубликованной агентством «Автостат», с 23 апреля 2019 года объем реализации «заряженных» автомобилей южнокорейской марки составил 11 машин. При этом пока на российском авторынке доступна только одна модель из линейки «N» – это хэтчбек i30 N.

Хот-хэтч продают в РФ в двух комплектациях под названиями: Sport и Ultimate. Стоимость первой начинается от 2 миллионов 200 тысяч рублей, а второй от 2 миллионов 350 тысяч рублей соответственно.

«Заряженная» модификация хэтчбека i30 отличается от обычной версии этой модели наличием «каскадной» решетки радиатора, улучшенной аэродинамикой и спортивных сидений.

Приводит в движение автомобиль 2-литровый мотор T-GDI, выдающий 249 или 275 лошадиных сил в зависимости от версии. Связку ему составляет механическая трансмиссия.