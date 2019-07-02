Стала известна цена 7-местного Mitsubishi Outlander для России

Компания Mitsubishi готовится к выводу на российский авторынок трехрядную версию своего популярного кроссовера Mitsubishi Outlander. Автомобиль должен поступит в дилерские центры марки уже в августе.

В рамках открытия нового дилерского центра «АвтоГермес Mitsubishi» в Москве журналистам портала «Автовзгляд» удалось узнать дату презентации 7-местного «Аутлэндера». Согласно информации, опубликованной нашими коллегами, дебют 3-рядного Outlander состоится в первых числах августа. Первыми новую версию японского внедорожника получат столичные дилеры, которые имеют самые большие показатели продаж автомобилей Mitsubishi в стране.

Кроме того, источнику удалось узнать стоимость семиместного «Аутлэндер», которая должна оказаться на 50 тысяч рублей дороже 5-местного исполнения этой модели, продающейся сейчас в России по цене от 1 миллиона 699 тысяч рублей.