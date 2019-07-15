Сроки оплаты штрафов могут увеличить

В настоящий момент погасить штраф за нарушение ПДД с пятидесятипроцентной скидкой можно в течение 20 дней с момента вступления в силу взыскания.

Теперь же стало известно о том, что льготный период вполне могут увеличить, для того, чтобы у водителей было больше времени на то, чтобы воспользоваться привилегией. Данный законопроект уже был внесён на рассмотрение в Государственную Думу. Инициаторами предложения являются члены ЛДПР. Они убеждены, что справедливее было бы увеличить этот термин на 30 дней.

Чиновники говорят о том, что актуального срока попросту недостаточно для того, чтобы соблюсти все права граждан Российской Федерации. Если же увеличить срок на 10 дней, то удастся значительно модернизировать сам механизм взыскания долгов. Отметим, что впервые привилегия появилась для того, чтобы стимулировать водителей сразу оплачивать штрафы. Если же срок будет увеличен, то количество тех, кто захочет воспользоваться скидкой, однозначно, увеличится. Более того, это будет стимулировать российских водителей чаще заходить на профильный сайт для того, чтобы проверять наличие штрафов.

Хотя, аналитики убеждены, что инициатива может не найти поддержки при рассмотрении у других депутатов. Ведь сейчас и без того можно увеличить срок действия скидки, если, к примеру, доказать, что постановление до нарушителя дошло с задержкой из-за работы почты.