Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Нынешний, 2019 год, может стать одним из самых богатых на автомобильные новинки по сравнению с предыдущими. Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.

Итак, первой такой новинкой является чешский кроссовер Skoda Karoq, представляющий собой наследника Yeti. Несмотря на то, что в Европе эта модель продается уже два года, до России она до сих пор не добралась. Но все должно измениться уже в этом году, и, более того, собирать «Карок» будут у нас на заводе в Нижнем Новгороде.

На втором месте расположился Opel Grandland X. Долгожданная новинка от марки, которая возвращается в Россию. Поскольку теперь бренд «Опель» принадлежит PSA Peugeot-Citroen, кроссовер получит множество технических решений от французов, в том числе и платформу EMP2.

Тройку замыкает Suzuki Jimny. Японский внедорожник в новом поколении сменил дизайн, став больше напоминать мини-копию «Гелендвагена». Автомобиль сохранил рамную конструкцию, но слегка уменьшился в размерах. Его длина составляет 3480 мм.

Четвертая и пятая строчки этого ТОП-а достались новой Mazda3 и Lada XRay с бесступенчатым вариатором CVT соответственно.