Skoda принимает заказы на авто, которого нет

Чешская марка сообщила о том, что готовится вывести в продажу свой новый паркетник, который был создан на основе концептуальной модификации под названием Vision iV. Но самое интересное заключается в том, что официально версия ещё не была представлена, тогда как приём заявок на покупку уже стартовал.

Напомним, что впервые дебют нового автомобиля состоялся ещё в начале весны текущего года. Однако, тогда не были названы сроки выхода серийной модификации в продажу. Теперь же известно, что авто будет поставлено на конвейер уже в будущем году. Изначально кроссовер поступит на норвежский рынок, и в этой стране уже принимаются предварительные заказы.

Отметим, что автомобилисту из Норвегии нужно оставить аванс в размере 37 тысяч рублей по актуальному курсу, при этом отменить сделку можно будет в любой момент со стопроцентным возвращением денег. Поставки начнутся не раньше осени 2020 года, а значит можно смело ожидать, что официальная презентация состоится уже в начале будущего года.

Маркетинговое имя, как и технические характеристики электрокара, пока держатся в строжайшей тайне. Известно лишь, что запас хода составит 500 километров, а в продажу поступят версии с полным и задним приводами.