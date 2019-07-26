Систему автоматической фиксации авто без ОСАГО всё-таки будут тестировать

Сообщается, что во время проведения испытательных работ, автомобилисты, которые будут пойманы на езде без страховки, не будут оштрафованы за это.

В течение нескольких лет профильное ведомство грозит ввести систему автоматической фиксации автомобилей без оформленного ОСАГО, которая должна работать за счёт дорожных камер. В таком случае большинство автомобилистов, которые принципиально не оформляют автогражданку, стали бы более дисциплинированными и, чтобы избежать новых штрафов, вовремя бы делали полис. Однако, на практике эти слова так и остались словами. Но, похоже, скоро ситуация изменится.

Недавно в ГИБДД опять заговорили о том, что могут начать фиксировать авто без ОСАГО с помощью камер. Вероятнее всего начать проверять работоспособность программы начнут, традиционно, в Москве, Северной столице и в Казани. Как только будут получены результаты работы системы, она будет официально запущена. И с тех пор камеры будут высылать автовладельцам письма счастья. Напомним, что сейчас штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей. Его хотели увеличить до 2 тысяч, но пока эта инициатива не была утверждена.