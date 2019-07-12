Россияне стали реже оплачивать штрафы

Согласно официальной статистике, количество штрафов в Российской Федерации, которые так и не были оплачены, увеличилось с начала текущего года более, чем на 3 500 000 единиц. Всего же в общей сложности в базе данных числится 22 400 000 тысяч неоплаченных «писем счастья».

Некоторые аналитики сообщают, что увеличение этого показателя совсем не говорит о том, что в России автомобилисты стали чаще не оплачивать штрафы. Дело в том, что увеличилась сама масса пойманных нарушителей, так как на дорогах планомерно увеличивается количество комплексов для фото- и видеофиксации.

Кроме того, достаточно большое количество автовладельцев не согласны со штрафами, которые были им выписаны с помощью камер. Недавно разыгравшийся скандал из-за неправильной установки средств фиксации привёл к тому, что сейчас чиновники стараются усовершенствовать саму схему размещения таких объектов, чтобы камеры появлялись не там, где это выгодно, а там, где в этом действительно есть потребность в целях избежание аварийных ситуаций.