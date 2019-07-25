Появились новые подробности про самый доступный седан BMW

Самый дешевый седан немецкой компании будет представлен уже этой осенью. При этом, продавать автомобиль начнут не раньше 2020 года. Стоит отметить, что на появление модели можно смело ожидать и в нашей стране.

Первый официальный тизер BMW 2 Series Gran Coupe был показан ещё в начале весны этого года. Позже появились реальные снимки машины. Однако, она была густо покрыта камуфляжем, поэтому достоверно судить о её дизайне не было возможности. Но некоторые конструктивные особенности определить уже можно. Так, модель будет представлять собой стандартный седан с безрамочными дверями. Задняя светотехника получит оригинальный узор, а решётка радиатора – расширенные ячейки.

Уже известно, что автомобиль будет работать на двухлитровом моторе, который сочетается с коробкой автомат на 8 ступеней. Вероятнее всего также будет представлен мотор на бензине объёмом в полтора литра и мощностью в 140 лошадиных сил. Что касается дизельной гаммы, то она может быть представлена моторами на 1.5 и 2.0 литра, которые имеют отдачу в 116 и 190 лошадиных сил.