Получить номера для авто россиянам станет проще

Президент Российской Федерации подписал законопроект, который подразумевает, что теперь процедура получения номерных знаков для ТС станет проще.

Напомним, что уже с начала нового года автомобилисты смогут самостоятельно получить регистрационные знаки для своих машин у самих изготовителей. До этого времени за выдачу номеров будут отвечать в ГИБДД, как и прежде. Что касается изготовления дубликатов, то эти обязанности будут выполнить частные компании, которые получили на это соответствующее разрешение.

Стоит отметить, что антимонополисты уже установили тариф за штамповку номерного комплекта для транспортного средства, который равен 2 тысячам рублей. Удобнее станет и то, что госзнаки можно будет получать в любом отделении ГИБДД, хотя сам автономер всё равно останется привязан к месту регистрации владельца. Напомним, что именно по инициативе чиновников сроки реализации данного проекта изменений перенеслись на новый год, хотя изначально ожидалось, что они вступят в силу уже через 4 дня.