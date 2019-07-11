Опубликованы скетчи кроссовера Changan CS55 для России

Дизайн-студия китайской автомобильной марки Changan выложила в Сеть первые скетчи обновленной версии кроссовера CS55, который поступит в продажу в Китае в ближайшее время. Кроме того, уже в октябре-ноябре этого года автомобиль должен добраться и до России.

Судя по опубликованным карандашным зарисовкам, новый CS55 получит дизайн в новом корпоративном стиле «Чанган», который ранее использовался в моделях CS95 и CS85. Автомобили получат одинаковую радиаторную решетку с интегрированной в нее головной оптикой. Между задними фонарями кроссовера CS55 появится тонкая светодиодная полоса, как у Audi Q8.

Не исключено, что серийная версия рестайлингового CS55 будет несколько отличаться от того, что показано сейчас на скетч-изображениях. Так или иначе, но ждать появления серийных фотографий автомобиля осталось недолго.

Техническое оснащение кроссовера пока держится в секрете, но китайские СМИ сообщают о том, что кроссовер будет комплектоваться прежним 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 156 лошадиных сил при 225 Нм крутящего момента. Связку ему составит 6-ступенчатая МКПП или АКПП с таким же числом скоростей.