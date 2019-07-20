Опубликованы шпионские фото электрокара Fiat 500e

Новый итальянский электрокар Fiat 500e во время тестов подловили фотошпионы, сумев сделать несколько снимков. Фотографии новинки разместил портал MotorAuthority.

На опубликованных снимках кузов электрического Fiat 500 с приставкой «е» облачен в платную камуфляжную пленку, однако разглядеть пропорции и общие дизайнерские черты машины можно без особых проблем. Судя по ним, электрическая версия «500-ки» дизайн бензиновой версии, лишившись лишь выхлопных патрубков.

Официальная презентация нового Fiat 500e должна состояться до конца этого года. Серийная сборка электромобиля стартует в 2020-м, а продажи, вероятно, не раньше 2021 года.

Никаких технических подробностей относительно электрического «500е» пока неизвестно, в том числе не ясно, каким окажется его запас хода, пожалуй, самая важная характеристика любого электрокара.