Опубликованы рендеры конкурента Hyundai Creta – Tata Blackbird

О том, что индийская Tata Motors занимается разработкой нового компактного кроссовера, известно еще с начала 2019 года. Предположительная дата выхода новинки, которая расположится в линейке автопроизводителя между моделями Nexon и Harrier, 2021 год. Представить ее могут уже в 2020-м году на автомобильной выставке Auto Expo в Нью-Дели.

Предполагается, что новый кроссовер получит название Blackbird и составит серьезную конкуренцию доминирующему в этом сегменте кроссоверу Hyundai Creta.

Накануне в сети появились первые рендеры Tata Blackbird, а также стала известна первая техническая информация о новинке, которая оказалась весьма интересной. В качестве платформы для индийского кроссовера может выступить архитектура китайского Chery Tiggo 5 в рамках сотрудничества Tata и Chery. Дизайн экстерьера «паркетника» будет выполнен в стиле модели Harrier, но с более острыми линиями, чем у его большого собрата.

В линейку Blackbird должны войти как бензиновые так и дизельные моторы, а также механическая и автоматическая трансмиссии.

Ожидается, что в салоне кроссовера будет установлено первоклассное оборудование, в том числе информационно-развлекательная система с большим сенсорным дисплеем, а также множество систем помощи водителю и систем безопасности.