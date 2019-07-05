Опубликованы первые изображения нового Mitsubishi Lancer

Не так давно редакция Daily-Motor.Ru сообщала о планах компании Mitsubishi по возрождению своей легендарной модели – Lancer Evolution, выпускавшейся в период с 1992 по 2016 года. Автомобиль должен выйти в продажу, но только после появления обычной модели.

Дизайнеры портала «Колёса» решили представить, с каким дизайном выйдет новый «Лансер» в «гражданской» версии, опубликовав рендеры будущей новинки.

Так, по мнению авторов изображений, новый Lancer получит часть дизайнерских решений, уже использованных Mitsubishi на своих нынешних моделях – кроссовере Eclipse Cross и обновленном пикапе L200. Речь идет о решетке радиатора с хромированными молдингами по бокам. Кроме того, новинка обзаведется «замаскированными» передними стойками, а также в некоторых комплектациях полностью черной крышей. Задние фонари будут объединены между собой тонкой светодиодной полосой.

По информации британского портала Autocar, в качестве платформы для обычного «Лансер» выступит архитектура будущего поколения Megane, а для «заряженной» версии Evolution задействуют архитектуру Megane R.S.

Информации о том, когда новинка может поступить в продажу, пока нет, но, вероятно, в случае, если проекту все-таки будет дан «зеленый свет», гражданский «Лансер» появится не раньше, чем через 2-3 года, а версия Evolution, еще позже.