Одобрена концепция онлайн-сервиса для быстрого оформления ДТП

Уже 1 ноября этого года в России должна заработать новая программа для ускоренного оформления дорожно-транспортных происшествий.

Как оказалось, члены правительства наконец-то смогли одобрить концепция для онлайн-платформы, разговоры о которой ведутся далеко не первый месяц. Напомним, что она позволяет оформить небольшую аварию всего за 15 минут по стандарту европротокола. При этом, всё, что для этого понадобится – смартфон. Доступна услуга будет только для тех, кто зарегистрирован на портале госуслуг. А таких автомобилистов, согласно общеизвестным данным, сейчас в стране более 90 миллионов.

По предварительной информации приложение будет доступно для скачивания уже в октябре, а с ноября оно начнёт работать в тестовом режиме, однако, не во всех регионах России. Изначально тестирование будет производиться в Москве и Северной столице, а также в Подмосковье и Ленинградской области. Однако, для того, чтобы пользоваться системой можно было абсолютно законно, чиновники должны утвердить ряд постановлений, а также написать два указа для Центрального Банка.

Отметим, что власти обещают после запуска программы продолжать над ней работать. Так, через несколько лет с её помощью можно будет подавать заявления о возмещении убытков и даже получать направления на произведение ремонта авто.