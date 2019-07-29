Объявлены цены на новый Geely Atlas Pro

На китайский авторынок вышла обновленная версия флагманского кроссовера Geely – Boyue. Данная модель известна в России под несколько другим названием – Atlas. Рестайлинговая модификация получила к своему имени дополнение – Pro. Сегодня представители «Джили» опубликовали цены и комплектации модернизированного «паркетника».

В рамках обновления новый Geely Atlas Pro получил увеличенный габариты, но сохранил прежний размер колесной базы, которая по-прежнему составляет 2670 мм.

Кроссовер оснастили другими бамперами, обновленной багажной дверью, модернизированными фонарями и радиаторной решеткой, а также видоизмененными корпусами наружных зеркал и новым капотом. Кроме того, теперь Atlas Pro уже со стартовой комплектации имеет полностью светодиодную головную оптику.

В интерьере автомобиля перекроили переднюю панель, модернизировали центральную консоль, установили более спортивное и стильное рулевое колесо, а также виртуальную приборную панель и электронный селектор переключения передач автоматической трансмиссией. Кроссовер также оборудован панорамной крышей и мультимедийной системой последней генерации.

В «Поднебесной» продавать Geely Boyue он же Atlas Pro будут с новым 1,5-литровым бензиновым мотором с турбиной на 177 «лошадок», разработанным Volvo. Кроме него в моторную линейку кроссовера войдет 1,8-литровый турбодвигатель на 184 «скакуна». Связку обоим составит 7-диапазонный «робот». Привод может быть как передним, так и полным.

Стоимость нового Geely Atlas Pro в Китае составит от 98 тысяч 800 до 156 тысяч 800 юаней, что при пересчете на российскую валюту составляет от 905 тысяч до 1 миллиона 440 тысяч рублей.

Информации о том, появится ли в России обновленный Atlas Pro, пока нет, но предполагается, что произойдет это уже в 2020 году.