Объявлены цены на Alfa Romeo Giulia и Stelvio Qadrifoglio

Итальянская автомобильная марка Alfa Romeo объявила официальные цены на ограниченную серию своих моделей Giulia и Stelvio Qadrifoglio. Обе модели в лимитированной серии созданы в рамках сотрудничества с командой Формулы-1 – Sauber, которую Alfa Romeo выкупила в прошлом году.

Оба автомобиля получили специальную 2-цветную окраску кузова, а также темные легкосплавные колесные диски. Для обеих машин также доступен аэородинамический пакет Sauero Aero Enhancement, в котором Giulia и Stelvio Qadrifoglio получат уникальный передний сплиттер, боковые расширители на передних крыльях, а также широкие боковые юбки и большой спойлер.

В салоне установлены гоночные сиденья фирмы Sparco и селектор переключения передач Mopar, а также значок Alfa Romeo Racing, коллектива, который с с 1950 года одержал в Формуле 1 десять побед.

Как Giulia, так и Stelvio Qadrifoglio оснастили также выхлопной системой Akrapovic, увеличивающую мощность 2,9-литрового турбированного агрегата V6 на дополнительные 10 лошадиных сил (520 л.с.).

За спецверсию Giulia британские дилеры будут просить от 89 тысяч 500 фунтов стерлингов, а за Stelvio Qadrifoglio – от 96 тысяч 500 фунтов, что при пересчете на рубли составляет 7 миллионов 160 и 7 миллионов 720 тысяч рублей соответственно.