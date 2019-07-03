Обновленный Renault Sandero R.S. показали на свежих фотографиях

Компания Renault готовит к выпуску обновленную версию своего популярного хэтчбека Sandero. Накануне шпионские фотографии новинки опубликовал бразильский автомобильный портал Autos Segredos.

На снимках представлен новый Sandero 2020 модельного года в версии R.S. От обычного «Сандеро» такая модификация отличается не только обвесом, но и перенастроенной подвеской, отключаемой системой стабилизации и наличием дисковых тормозов на всех колесах.

В дополнение к этому списку идет установленный под капотом 2-литровый 4-цилиндровый атмосферный агрегат мощностью 145 лошадиных сил, в то время как «гражданские» версии Sandero идут с 1-литровой «тройкой» и 1,6-литровой «четверкой». С места до первой «сотни» Sandero R.S будет разгоняться за 8,4-секунды.

Презентация линейки обновленных Renault Sandero, включая версию R.S., состоится в странах Латинской Америки этим летом.