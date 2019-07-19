Обновленную Lada Granta Sport сфотографировали на тестах

Компания «АвтоВАЗ» приступила к тестам обновленной версии модели Lada Granta Sport. Снимки новинки опубликовал журнал «Авто.ру».

«Заряженный» седан был замечен на дорогах Тольятти. Судя по снимкам, автомобиль получит ряд небольших изменений по сравнению с обычной «Грантой», в числе которых окажутся: накладки на порога, колеса другого дизайна, измененный задний бампер, появится компактный спойлер на крышке багажника, а также крупная насадка на выхлопной трубе.

В ходе обновления Lada Granta Sport должна получить под капот 1,6-литровый «атмосферник» на 120 «лошадок», а также задние дисковые тормоза и уменьшенный клиренс. Также для покупателей будет доступна обновленная Granta Sport в версии Drive Active со стандартным 106-сильным двигателем.

Продажи новинки должны стартовать до конца нынешнего года. «АвтоВАЗ» пока не сообщает точную дату дебюта новой «Гранты Спорт».