Новый Renault Duster показали на тизерном изображении

Компания Renault выложила в Сеть первый официальный тизер обновленной версии своего популярного кроссовера Duster. Официальная презентация новинки состоится уже в июле, а пока автомобиль активно тестируется на дорогах Индии.

На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера. Последняя, к слову, в отличии от текущей версии Duster, декорирована хромом.

В интерьере обновленного внедорожника изменений будет значительно больше. Кроссовер получит новое рулевое колесо, мультимедийную систему с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также новую переднюю панель с обновленной центральной консолью, лишившуюся традиционных круглых воздуховодов. Из архитектуры торпедо впервые исчезнет открытая ниша.

Моторная гамма нового «Дастера» также подвергнется переменам. Так, из линейки этой модели исчезнет 2-литровый «атмосферный» двигатель, который заменят на более технологичный 1,33-литровый турбомотор совместной разработки с Daimler. Отдача этого агрегата составляет 170 лошадиных сил.

Остальные подробности относительно проекта нового Renault Duster пока держатся в секрете. Ожидается, что остальная информация будет оглашена уже в этом месяце в ходе презентации данной модели.