Новый компактвэн Baojun RM-5 встал на конвейер

Совместное предприятие General Motors и SAIC приступило к производству своего нового доступного компактвэна под маркой Baojun. Автомобиль получил название RM-5 и весьма своеобразный дизайн.

Габаритные размеры новинки можно сравнить с его европейским собратом Opel Zafira третьей генерации. Длина автомобиля составила 4705 мм, ширина – 1806 мм, а высота – 1625 мм. Колесная база новинки равна 2750 мм.

Компактвэн разработан на платформе R с поперечным расположением мотора. Спереди – подвеска «МакФерсон», сзади – многорычажка.

Автомобиль оснащен 5-местным 2-рядным салоном, но также будет доступен китайским покупателям в 3-рядным вариантом компоновки с шестью или семью посадочными местами.

В интерьере компактвэна RM-5 установлен 2-спицевый руль, два крупных дисплея на 12,3 и 10,25-дюйма, шесть дефлекторов вентиляции и сенсорный пульт управления «климатом».

В моторную линейку автомобиля вошли 1,5-литровый турбированный мотор на 147 лошадиных сил, работающий в связке с МКПП или бесступенчатым вариатором. Привод – только передний.