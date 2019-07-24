Новый Kia Seltos – опубликованы данные о расходе топлива

Компания Kia готовится к запуску своего нового кроссовера Seltos на индийском авторынке, а в 2020-м году привезет этот автомобиль и в Россию. Накануне в индийской прессе появились данные относительно расхода топлива моторами этой модели.

Всего новый Seltos в Индии будут продавать с тремя вариантами двигателей – 1,5-литровым бензиновым «атмосферником», 1,5-литровым «дизелем» и 1,4-литровым турбомотором. Связку им составят «механика», вариатор, «автомат», а также «робот».

Средний расход топлива кроссовером Kia Seltos во всех вариациях:

1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор с МКПП – 6 литров на 100 км;

1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор с вариатором – 6,1-литр на 100 км;

1,5-литровый дизельный мотор с МКПП – 4,8-литра на 100 км;

1,5-литровый дизельный мотор с АКПП – 5,6-литра на 100 км;

1,4-литровый турбированный бензиновый двигатель с МКПП – 6,2-литра на 100 км;

1,4-литровый турбированный бензиновый мотор с «роботом» – 6,1-литра на 100 км;

Таким образом, самый экономичный в линейке Kia Seltos мотор – дизельный агрегат с «механикой» окажется даже менее прожорливым, чем у его главного конкурента – дизельной Creta с 1,6-литровым мотором с МКПП, расходующей 4,9-литра горючего на 100 км.