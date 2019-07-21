Новые Renault Logan и Sandero доехали до дилеров

Обновленные версии моделей Renault Logan, а также Sandero и Sandero Stepway начали добираться до дилеров марки в Бразилии. Накануне портал AutosSegredos опубликовал первые фотографии новинок, которые были замечены на автовозе по пути к дилерским центрам «Рено» в стране.

Судя по снимкам, рестайлинговые автомобили не получат никаких изменений в передней части кузова, перемены ждут их только в кормовой части, где были модифицированы задние фонари. Отныне они не традиционно квадратной формы, а далеко заходят на крышку багажника.

Шильдик «Renault» вырос в размерах и переместился выше, чем у предшественника, а на дверце багажника больше нет замочной скважины.

Напомним, что производство обновленных Logan, Sandero, а также Sandero Stepway для Латинской Америки будет вестись на мощностях предприятий в Бразилии и Колумбии.

На российском авторынке рестайлинговые «Логан» и «Сандеро» продают с лета прошлого года. Стоимость автомобилей сейчас стартует с отметки в 554 тысячи рублей.