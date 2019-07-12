Новая Hyundai Creta окажется копией Kia Seltos

На днях в Сети появились очередные фотографии новой генерации кроссовера Hyundai Creta, что говорит о скором начале продаж этой модели, первым рынком для которой станет Китай.

Судя по этим снимкам, новая «Крета» получит минимальные отличия от своего собрата Kia Seltos, который планируется в скором времени начать продавать в России.

Связь между двумя этими моделями вполне логична, поскольку обе они построены на одинаковой архитектуре.

Как и Seltos, новая Creta получит светодиодную оптику, а также должна стать тише и безопаснее, чем ее предшественница. Длина Kia Seltos и Hyundai Creta окажется одинаковой и составит 4315 мм.

Судя по всему, Seltos и Сreta повторят судьбу собратьев Solaris и Rio, получив объединенную моторную гамму и линейку трансмиссий.

Продажи нового кроссовера Kia стартуют с Индии. Что касается новой Creta, то она должна добраться до китайского рынка, где называется ix25, в начале 2020 года. До России второе поколение «Креты» доедет в 2021 году, а новый «Селтос» – уже в следующем году.