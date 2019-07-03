Новая Hyundai Creta 2020 засветилась на шпионских фото

В Сети появились очередные шпионские фотографии нового поколения кроссовера Hyundai ix25 (он же Creta), который готовится к запуску в продажу на китайском авторынке. Официальная презентация новинки состоялась на автомобильной выставке в Шанхае в апреле этого года.

Новая генерация кроссовера получит заметно модернизированный дизайн и полностью новый интерьер. При этом, согласно информации портала ICN, новое поколение Hyundai Creta для Индии и Бразилии получит другой дизайн (судя по всему и для России).

Что касается шпионских снимков, то на них видно, что новый ix25 обзаведется более округлым профилем передней части кузова, необычной решеткой радиатора и двухуровневой оптикой со светодиодными ДХО сверху и основным блоком фар снизу. Сзади «паркетник» получит вертикально расположенные светодиодные фонари, соединенные декоративной лентой.

В моторную гамму ix25 2020 для Китая должны войти два варианта бензиновых моторов – 1,5-литровый турбоагрегат и 1,6-литровый «атмосферник». Мощность первого составит 130 лошадиных сил, а второго – 125 «сил». Связку им составит 6-ступенчатая МКПП, 6-диапазонный гидротрансформатор и 7-скоростной «робот» с двойным сцеплением.