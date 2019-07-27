Названа дата появления в России нового Mitsubishi ASX

Компания Mitsubishi планирует вывести на российский авторынок обновленную версию своего кроссовера ASX. На днях в Сети появились подробности относительно появления новинки в нашей стране.

Согласно информации, опубликованной порталом «Автовести» со ссылкой на собственные источники, новый ASX доберется до российский дилеров в первой половине 2020 года.

Рестайлинговый кроссовер получит X-образную решетку радиатора, 2-уровневую головную оптику, измененные бамперы, а также светодиодные задние фонари.

В интерьере «паркетника» появится модернизированная мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

В качестве двигателя обновленный ASX должен получить прежний 2-литровый атмосферный агрегат на 150 лошадиных сил, сочетающийся с бесступенчатым вариатором CVT. Привод может быть как передним, так и полным.

Напомним, что сейчас в России продают дореформенный ASX. Стоимость базовой комплектации кроссовера составляет от 1 миллиона 189 тысяч 900 рублей.