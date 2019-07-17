Назван самый мощный серийный автомобиль

Компания Lotus Evija представил общественности свою новую модель автомобиля. Отметим, что последние 11 лет фирма не радовала своих почитателей никакими новинками.

Новый же автомобиль покорил весь мир и был удостоен невероятных отзывов. По сути, к разработке нового суперкара она приступила 2 года назад. Ведь именно тогда в её истории начался новый этап. Большую часть акций выкупила фирма Geely, и разработки наконец-то получили должное финансирование. Отметим, что все инновации фирмы связаны исключительно с электротранспортом, за которым они видят будущее.

Так «на свет» появился электрокар Lotus Evija, который оснащён силовыми агрегатами с общей отдачей в 2 тысячи лошадиных сил. При этом разгон до первой сотни машина выполняет менее, чем за три секунды. А до 300 километров в час суперкар может разогнаться менее, чем за 9 секунд. Максимальная же скорость движения ограничена показателем в 340 километров в час.

Внешне автомобиль выглядит просто невероятно, полностью соответствуя всем современным тенденциям. Стоить экземпляр такого электрокара будет примерно 134 миллиона рублей. Всего в продаже будет доступно 130 экземпляров. Производство стартует уже в будущем года. Тогда же будут выполнены и первые отгрузки.