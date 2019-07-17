На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы ТЗА

Компания «АвтоВАЗ» разослала всем своим дилерам предписание, в котором указан регламент выявления и замены дефектных водяных насосов ТЗА на моторах Lada, выпущенных с 1 января 2019 года.

По информации портала «Лада.Онлайн», 3 июля специалисты отечественного автогиганта заподозрили дефект у насосов с артикулами: 1307010-024-000, 1307010-057-000 и 1307010-096-000, которые устанавливались на «вазовские» моторы с новым сальниковым уплотнением ф.MTU, начиная с 1 января этого года.

Представители «АвтоВАЗа» направили ко всем своим официальным дилерам предписание своевременно выявлять неисправные помпы и проводить их замену на новые, надлежащего качества.

Напомним, что водяные помпы под маркой «TZA» выпускаются Тольяттинским заводом автоагрегатов с 1995 года.

Информации о том, планируется ли полноценная отзывная компания по данному дефекту, пока нет.