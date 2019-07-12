На аукцион выставлен редкий кабриолет Ferrari 250 GT

В рамках аукциона в Монтерее (Калифорния, США), с молотка уйдет редчайший кабриолет Ferrari 250 GT I серии, прошедший через тюнинг-ателье Pininfarina в 1958 году. Предварительная стоимость данного лота составляет 8 миллионов долларов.

Суммарно в свое время было выпущено всего 40 единиц модели, однако только четыре автомобиля были модернизированы ателье Pininfarina.

От обычного кабриолета 250 GT I серии выставленный на торги автомобиль отличается измененными бамперами, закрытыми фарами и специальными боковыми воздуховодами.

Не менее ценной является и история этой машины, поскольку она принадлежала одному из VIP-клиентов Ferrari – итальянскому аристократу принцу Алессандро Русполи, а последним ее владельцем был американец Рон Хейн, который провел его реставрацию, доведя до идеального состояния.