Кроссовер Renault Triber будет стоить дешевле «Гранты», жаль, что не в РФ

Компания Renault готовится к выводу на индийский рынок долгожданного местными покупателями кроссовера-минивэна под названием Triber. Автомобиль доберется до дилеров французской марки в этой стране уже в июле.

Накануне наши индийские коллеги опубликовали предварительный ценник на новый «Трайбер», судя по которому автомобиль будет стоить от 400 тысяч 400 рупий, что эквивалентно сумме в 370 тысяч рублей по актуальному курсу. При этом за наиболее оснащенную версию Triber планируют просить около 500 тысяч 800 рупий (460 тысяч рублей).

Отметим, что эти цены гораздо ниже, чем предполагалось будет стоить Renault Triber первоначально, а российскому рынку им можно просто позавидовать, поскольку за 370 тысяч рублей сейчас не купить даже Lada Granta.

В качестве опции для покупателей будет доступен третий ряд сидений, за установку которого нужно будет заплатить всего 3000 рупий или смешные 2 тысячи 700 рублей!

Напомним, что кроссвэн Renault Triber спроектирован на архитектуре CMF-A, роднящей его с хэтчбеком Renault Kwid. В “базе” приводить в движение автомобиль будет двигатель от «Квид» – 1-литровый 3-цилиндровый агрегат на 72 лошадиные силы, работающий в связке с МКПП и простым «роботом» Easy’R. Привод – только передний.