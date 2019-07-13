Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Несмотря на то, что предварительные продажи нового компактного кроссовера компании Kia под названием Seltos начались только в конце июня, уже за первую неделю дилеры марки в Южной Корее собрали более трех тысяч предоплаченных заказов на новинку. Более того, спрос на «Селтос» продолжает расти от недели к недели, сообщают местные СМИ.

Напомним, что официальная презентация Kia Seltos состоялась 20 июня. Корейская версия этой модели оказалась немного крупнее, чем Индийская, увеличившись в длину на 60 мм и прибавив в колесной базе 20 мм.

В моторную линейку кроссовера для Южной Кореи вошли 1,6-литровый турбированный мотор T-GDI на 177 лошадиных сил, а также «дизель» на 136 «лошадок». Пару агрегатам составляет 7-диапазонный «робот» и система полного привода, которой нет у индийского Seltos ни в одной из комплектаций.

Стоимость кроссовера в Корее стартует с отметки в 19 миллионов 300 тысяч вон или 1 миллион 32 тысячи рублей по текущему курсу.

Напомним, что Kia планирует вывести эту модель и на российский авторынок. Произойдет это после того, как автомобиль начнут продавать в США.