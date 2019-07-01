Кроссовер Kia Seltos добрался до Индии. Ждем в России

Компания Kia привезла в Индию первые тестовые экземпляры своего нового серийного кроссовера – Seltos. Полноценные продажи новинки стартуют на индийском рынке в августе, а до России автомобиль должен добраться в 2020-м.

Накануне в Сети появились очередные фотографии кроссовера, сделанные на улицах города Бангалор (Индия), на которых автомобиль предстал в 2-цветном кузове.

Напомним, что габаритные размеры нового «Киа Селтос» окажутся чуть больше модели «Хендэ Крета» – длина составит: 4315 мм, а колесная база – 2630 мм.

Приводить в движение новинку будет 1,5-литровый атмосферный агрегат на 115 лошадиных сил, а также 1,4-литровый турбомотор на 140 «сил» и «дизель» на 1,5-литра с отдачей в 115 «скакунов». Связку моторной линейке составит 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот». В Индии Seltos будет продаваться исключительно в переднеприводной версии, в то время как на других рынках, в том числе и России, кроссовер предложат как в переднеприводной, так и полноприводной модификациях.

Официальные цены на Kia Seltos пока не объявлены. Тем не менее, ожидается, что в Индии стоимость базовой комплектации этой модели составит 1 миллион 100 тысяч рупий, что при пересчете на рубли эквивалентно сумме в 1 миллион рублей.