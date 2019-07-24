Компания Citroёn переименовывается в Zitrön

Да, вы не ослышались. Компания Citroёn решила сменить имя, правда пока только на немецком авторынке, да и при этом всего лишь на время.

Ребрендинг будет проведен в честь 100-летнего юбилея французского автогиганта. Выбор Германии для него связан с тем, что исторически именно на этом рынке всегда наблюдались самые большие проблемы с произношением названия Citroёn из-за особенностей немецкого языка. Теперь же проблема будет решена – в Германии автомобили Citroёn называют Zitrön («Цитрён»), но стоит отметить, что акция является маркетинговой и носит лишь временный характер.

Разумеется, ребрендинг из Citroёn в Zitrön – лишь рекламная кампания, которая, по мнению маркетологов, должна повысить продажи автомобилей бренда, при этом весьма необычная, поскольку в основном автопроизводители относятся к привычным покупателям названиям для своих машин весьма консервативно, и хоть порой и меняют их, но не так радикально. А переименований брендов и вовсе стараются избегать.