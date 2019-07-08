Китайский JAC назвал рублевые цены на пикап T6

Китайская автомобильная марка JAC назвала рублевые цены на свой новый пикап для России. Продажи модели T6 начнутся в России в сентябре. Покупателям автомобиль предложат в двух комплектациях. Стоимость базовой бензиновой версии этой модели составит от 1 миллиона 299 тысяч рублей, а дизельной – от 1 миллиона 399 тысяч рублей.

Продавать пикап JAC T6 будут с 2-литровым турбированным агрегатом на 177 лошадиных сил (бензин) и турбодизелем на 136 «скакунов». Пару им составит система полного привода с жестко подключаемой передней осью, «понижайкой», а также 6-ступенчатой МКПП.

В арсенал стартовой комплектации этого пикапа войдут: легкосплавные колеса, электропривод зеркал и всех стеклоподъемников, кондиционер, задние «сонары» и центральный замок. Кроме того, в базовой версии T6 будет оснащен фронтальными подушками безопасности со стороны водителя и пассажира, а также системами ABS и EBD.

Производство пикапа JAC T6 в скором времени наладят на мощностях завода «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане, откуда и планируется поставлять данную модель в Россию.