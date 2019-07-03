Китайский аналог Mitsubishi Delica вышел в продажу

Китайская автомобильная марка Dongfeng вывела на местный рынок обновленную версию своего минивэна под названием Lingzhi M5, представляющего собой лицензионную копию популярной японской модели Mitsubishi Delica четвертой генерации.

Рестайлинг-версия Dongfeng Lingzhi M5 уже доступен во всех дилерских центрах «Дунфэн Моторс» в «Поднебесной» по цене от 63 тысяч 900 юаней (или 590 тысяч рублей по текущему курсу).

От дореформенной модели автомобиль отличается наличием видоизмененной решетки радиатора, а в «топовых» комплектациях – панорамной крыши.

Габариты минивэна остались без изменений: длина – 5145 мм, ширина – 1720 мм, высота – 1960 мм, колесная база – 3000 мм. Привод – только передний. Под капотом установлен безальтернативный 1,6-литровый атмосферный мотор Mitsubishi на 122 лошадиные силы, работающий в паре с «механикой».

Уже в базовой комплектации Lingzhi M5 получит кондиционер, штатную аудиосистему, стеклоподъемники с электроприводом и задние датчики парковки.